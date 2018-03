Luxemburger sehen die EU wieder positiver

Laut der jüngsten Eurobarometer-Umfrage, die am Donnerstag von der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg vorgestellt wurde, haben 57 Prozent der in Luxemburg lebenden Menschen ein positives Bild von der EU. Im Vorjahr waren es rund zehn Prozent weniger. 58 Prozent der Befragten bekunden zudem ihre doppelte Verbundenheit – mit Luxemburg und der EU. Weitere 19 Prozent fühlen sich in erster Linie als Europäer.

«Die Bürgerinnen und Bürger sind trotz der Probleme nach wie vor sehr europhil», sagt Yuriko Backes, Leiterin der Vertretung der Europäischen Kommission in Luxemburg. «Sie sind sich darüber im Klaren, dass die EU bei der Bewältigung bestimmter Themen – wie der Migrationskrise – nach wie vor sehr nützlich ist. Dies kann nicht auf staatlicher Ebene bewältigt werden.»

Außerdem finden 61 Prozent der Einwohner, dass «die Dinge in Luxemburg in die richtige Richtung gehen». In Sachen EU-Politik sieht das allerdings anders aus. Hier sind nur 33 Prozent zufrieden. «Vor allem der Brexit weckt Ängste über die zukünftige Zusammenarbeit Europas», so Backes. Die Anliegen der Bürger seien «sehr lokal», sagt Charles Margue, Forschungsdirektor bei TNS Ilres. Besonders die Themen Wohnraum, Preiserhöhungen, Bildung, Einwanderung sowie Arbeitslosigkeit bereiten den Luxemburgern Kopfzerbrechen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)