Die Stadt Luxemburg hat ihre neue App «Citymap-Ville de Luxembourg» vorgestellt, die verschiedene interaktive thematische Karten enthält. Während die Website der Stadt bereits viele Informationen liefert, bietet die Anwendung ein neues Feature: die Möglichkeit für die Bürger, auf bisher unveröffentlichte Karten von Luxemburg in 3D zuzugreifen. «Die Bürger werden die Stadt auf einen Blick sehen können», erklärt Schöffe Serge Wilmes (CSV). «Wir wollen eine intelligente Stadt sein, die ihre Ressourcen zur Verfügung stellt, um ihren Bürgern das Leben täglich zu erleichtern.»

Die App ist ab Montag auf allen Plattformen verfügbar. Die interaktiven topografischen Karten können in hoher Qualität auf jedem Gerät angezeigt werden, so Serge Wilmes. Um auf sie zuzugreifen, muss der Nutzer zunächst ein Thema wählen: «Kunst und Kultur», «Umwelt», «Mobilität» oder «Leben in der Stadt». Dann kann er oder sie auf mehr als 5000 Informationen online zugreifen. Mit diesem neuen technologischen Werkzeug wird es möglich sein, «alle Fragen zu beantworten, die wir uns täglich stellen und hier haben wir die Informationen auf einen Blick», erklärt der Schöffe.

Zusätzlich zu den zahlreichen 3D-Karten werden die Bürger auch eine ganze Reihe von Informationen zur Mobilität erhalten: das Bus- und Straßenbahnnetz in Echtzeit, Fahrpläne, laufende Baustellen und den Verkehr in der Hauptstadt. Auch zur Luft- und Wasserqualität der Stadtviertel kann die Anwendung konsultiert werden.

(mm/L'essentiel)