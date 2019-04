Baustelle legt Verteiler Kayl zwei Tage lang lahm

Wie die Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées am Mittwoch mitteilt, wird von Mittwoch, 20 Uhr, bis Freitag, 16 Uhr, am Verteiler Kayl gebaut.

In der ersten Bauphase (bis Donnerstag 16 Uhr) wird der Zubringer vom CR165 auf die A13 in Fahrtrichtung Schengen sowie die A13-Abfahrt in Fahrtrichtung Schifflingen gesperrt. In der zweiten Bauphase (ab Donnerstag, 20 Uhr), werden die beiden Zufahrtsstraßen in der entgegengesetzten Richtung gesperrt.

Am Verteiler selbst wird der Verkehr während der Arbeiten durch Ampeln geregelt. Außerdem wird eine Umleitung eingerichtet.

(L'essentiel)