Dachdecker retten ein Kind aus Wohnungsbrand

Am Dienstagmorgen kam es im Luxemburger Stadtviertel Howald zu einer Rettungsaktion. Dabei befreiten zwei Dachdecker ein Kind von einem Balkon in einem benachbarten Mehrfamilienhaus. «Sie sind die Helden des Tages». Mit diesen Worten würdigte Anwohner Lucas – der die ganze Szene verfolgen konnte – die Leistung der beiden Männer. «Als ich die beiden sah, wie sie in großer Eile vom Dach herunterkamen, ahnte ich, dass sich etwas Schlimmes abspielte».

«Wir hatten das Baumaterial gerade installiert, als wir ein weinendes Kind auf einem Balkon beobachteten. Wir haben sehr schnell begriffen, dass es ein Problem gab», erzählt Dachdecker Mathieu. Kurz darauf bemerkten die beiden Männer, dass Rauch aus der Wohnung drang. Während ein Anwohner die Feuerwehr alarmierte, eilten sich die Dachdecker zum Unglücksort. «Wir haben nicht gezögert, zu handeln!», erzählt Mathieu weiter. Nachdem sie die Leiter am Fuß des Gebäudes aufgestellt hatten, kletterte Mathieu hoch, um das «etwa siebenjährige» Kind in Sicherheit zu bringen. «Der Junge weinte und zitterte am ganzen Körper. Letztendlich gelang es mir aber, ihn herunter zu bringen», so der Dachdecker.

Auch der Familienvater wurde gerettet. Dieser habe versucht, das Feuer in seiner Wohnung selber zu löschen. «Es gab zwar nur wenige Flammen, dafür war aber überall dichter Rauch. Es bestand große Gefahr. Ich musste den Vater an der Hand aus der Wohnung führen», erzählt Mathieu, der außerdem sicherstellte, dass sich niemand sonst mehr in der Wohnung befand. «Er hat gehandelt, wie ein Profiretter», bestätigt Anwohner Lucas. Der Rettungsdienst war kurz darauf vor Ort. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, sei laut Lucas den Dachdeckern zur erfolgreichen Rettungsaktion gratuliert worden. Laut dem Bericht der Rettungskräfte habe es sich um einen Küchenbrand gehandelt. Ohne den Einsatz der aufmerksamen Dachdeckern, hätte der Schaden viel größer sein können.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)