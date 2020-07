Coronakrise ohne Franzosen wäre «Katastrophe»

Die beiden Déi Lénk-Abgeordneten Marc Baum und David Wagner haben am Donnerstag ihre Einschätzung des gerade zu Ende gegangenen parlamentarischen Jahres präsentiert. «Als der Krisenzustand erklärt wurde, dachten einige Leute, dass das Parlament aufhören würde zu funktionieren, aber das tat es nicht. Wir haben viele Sitzungen aus der Ferne abgehalten, per Telearbeit», sagte David Wagner.

Diese Art von Pandemie ist die Folge «eines ungezügelten globalen liberalen Systems» und «des Mangels an öffentlicher Politik in den sogenannten entwickelten Ländern, die ihre Mittel ständig verringert haben». Man brauche sich nur Frankreich anzusehen, wo das Gesundheitssystem in den letzten 15 Jahren zerstört wurde, sodass das Land nicht über die Infrastruktur verfügte, um mit der Pandemie fertig zu werden. In Luxemburg wäre dies in gewisser Weise auch der Fall gewesen. «Wenn die Franzosen nicht hätten kommen können, wäre es eine Katastrophe gewesen. Wir haben weder die Mittel noch das Personal», fügte er hinzu.

«Die Regierung hat die Krise wahrscheinlich besser bewältigt als andere Länder, sogar Nachbarländer», sagte Marc Baum, bedauerte aber den Mangel an Informationen und die Krisenkommunikationsstrategie. «Wir hatten ausweichende Antworten und Informations-Schnipsel» und bei den Lockerungen wurden einige Entscheidung überhastet getroffen, so Baum.

(Marion Mellinger/L'essentiel)