Stadt zeigt Jeans Beerdigung auf Großleinwand

In weniger als einer Stunde wurden am Montag die öffentlichen Plätze für die Trauerfeier des verstorbenen Großherzogs Jean vergeben. Wer dennoch an der Beerdigung teilhaben möchte, kann die Zeremonie auf der Place d'Armes in Luxemburg-Stadt verfolgen.

Auf der Place d'Armes wird auch Platz für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zur Verfügung gestellt. Aus organisatorischen Gründen werden Personen, die diesen Bereich nutzen möchten, gebeten, die Abteilung Integration und Sonderbedarf bis zum 3. Mai um 12 Uhr darüber zu informieren:



Frau Madeleine Kayser



Tel.: 4796-4215 / 691 96 4447 br>

makayser@vdl.lu

Am kommenden Samstag wird dort eine Großleinwand installiert. Die Prozessionen sowie die Danksagung in der Kathedrale Unserer Lieben Frau werden dort ab 10 Uhr live übertragen. So soll allen Trauernden ermöglicht werden, an der Beerdigung von Großherzog Jean teilnehmen zu können.

(L'essentiel)