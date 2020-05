Corona-​​Versorgungszentren schließen bald

Zwei der vier in Luxemburg zur Entlastung der Krankenhäuser eingerichteten Corona-Zentren werden am 29. Mai geschlossen. Zwischen dem 23. und 27. März richtete die luxemburgische Regierung mit Unterstützung der Armee im Großherzogtum vier Versorungszentren ein: Die Rockhal in Belval (im Süden), Luxexpo The Box in Kirchberg, die Däichhal in Ettelbrück (im Norden) und das Kulturzentrum in Grevenmacher (im Osten).

Doch mit dem deutlichen Rückgang der Neuinfektionen werden diese immer weniger benötigt. Daher kündigte Gesundheitsministerin Paulette Lenert am Mittwochnachmittag die Schließung der Standorte Ettelbrück und Grevenmacher für den 29. Mai an. «Dies ist ein optimistischer Schritt in Richtung Normalität», betonte Lenert. Das innerhalb des Rockhal-Komplexes eingerichtete Versorungszentrum soll am 15. Juni geschlossen werden. Das Zentrum Luxexpo The Box soll auf Bereitschaft bleiben.

(nc/L'essentiel)