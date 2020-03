Reha-​​Zentrum wird für mögliche Notfälle geräumt

Nach Informationen von L'essentiel wird das vom Roten Kreuz an der Grenze zu Belgien betriebene Reha-Zentrum im Château de Colpach derzeit geräumt und umgerüstet, um die Ausbreitung der Coronavirus-Epidemie in Luxemburg zu bewältigen. An diesem Standort werden normalerweise Krebspatienten oder anderer schwere Fälle betreut und fit gemacht. Der Standort wird nun offenbar umgerüstet, um das nationale Gesundheitswesen zu unterstützen.

Coronavirus-Patienten oder Patienten mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit? Ort der Betreuung oder Überwachung? Es ist zu diesem Zeitpunkt schwer zu sagen, welche Rolle das Zentrum spielen wird. Es wird erwartet, dass es kurzfristig neu zugeordnet wird. «Das Rote Kreuz arbeitet mit der Regierung zusammen. Wir haben Neuaufnahmen in das Zentrum gestoppt und die Rückkehr unserer Patienten, die dazu in der Lage waren, bereits erledigt», bestätigt eine Quelle beim Roten Kreuz.

Das Rehabilitationszentrum in Niedercolpach ist seit dem Frühjahr 2018 in Betrieb. In seiner derzeitigen Ausstattung bietet es rund 60 Betten für pflegebedürftige Patienten.

