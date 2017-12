Das sind die 10 beliebtesten Geschichten 2017

Artikel per Mail weiterempfehlen

Platz 10

Ist das Koh Samui? Nein, ganz und gar nicht. Dieser idylische Flecken Erde liegt in Luxemburg. Ein Drohnenflug über die Baggerweiher in Remerschen ist unser meistgeklicktes Video des Jahres. Hier geht's zu den beeindruckenden Aufnahmen.

Platz 9

Auch wenn alle immer behaupten, sich nicht für Klatsch und Tratsch zu interessieren: Die Zahlen sagen etwas anderes. Auf Platz 9 unserer meistgeklickten Storys landet unser stets beliebter Promi-Ticker. Seit März vergangenen Jahres versorgen wir unsere Leser Tag für Tag mit dem lustigsten, rührendsten und heißesten Gossip aus der Welt der Promis. Hier können Sie sich durch unsere «Wen interessiert das?»-Diashow klicken.

Platz 8

Sushi erfreut sich in Luxemburg immer größerer Beliebtheit. Im ganzen Land gibt es bereits an die 50 Restaurants, die Lachs-Maki, California Rolls & Co. auf der Speisekarte haben. Die Qualität der Produkte ist meist einwandfrei – doch dass es auch mal schiefgehen kann, beweist ein Fall aus Lissabon.

Sollten Sie heute noch Sushi essen wollen, raten wir allerdings dringend vom Lesen unserer Platz-8-Geschichte ab.

Platz 7

Unser täglich Brot sind News aus Luxemburg. Unsere Leser mögen aber vor allem auch verrückte Geschichten aus aller Welt. Unsere mit Abstand meistgeklickte Rubrik ist «Panorama». In dieser erschien auch eine schier unglaubliche Story aus Indonesien. Hauptprotagonisten waren ein 37-Jähriger und dieses possierliche Tierchen (die ganze Geschichte gibt's hier):

Platz 6

Luxemburg und der (Straßen)verkehr... eine never ending Story. Dieser an die Windschutzscheibe geklemmte Zettel hat unsere Leser belustigt – und auf Platz 6 geschafft.

Platz 5

Die Luxemburger sind passionierte Traveller. Nur so lässt sich erklären, dass es die Geschichte «Die gefährlichsten Reiseländer der Welt» in die Top 5 des Jahres geschafft hat.

Platz 4

Wer viel reist, muss auch mal Geld abheben. Doch Geldautomaten-Betrüger sind erfinderisch und äußerst geschickt. Auch in Luxemburg warnt die Polizei davor. Diese «Anbauten» hätten selbst wir nicht entdeckt.

Platz 3

Seit knapp einem Jahr ist Donald Trump nun US-Präsident. Ein Artikel über die Proteste nach seiner Amtseinführung im Januar ist der drittmeistgelesene 2017.

Platz 2

Auf Platz 2 landet eine Geschichte aus der Rubrik «Kannste Dir nicht ausdenken»: Einer Frau passte das vermeintlich freizügige Ferienfoto eines Kumpels auf Facebook überhaupt nicht. Sie prangerte ihn öffentlich an – doch etwas zu voreilig. Hier geht's zur Story.

Platz 1

Index-Anpassung? Terroranschlag? Tram? Ein nackter Promi? Was ist wohl die meistgeklickte Geschichte auf lessentiel.lu/de des Jahres? Wir konnten es selbst kaum glauben, als wir uns die Zahlen angeschaut haben. Aber es ist tatsächlich diese hier!

(pw/L'essentiel)