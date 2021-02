«Indexmanipulation der Regierung ist unannehmbar»

Die Verbraucherschützer der UCL befürchten, dass die derzeitige Entwicklung der Preise eine mögliche Inflationstendenz im Großherzogtum andeutet. In einem am Montagmorgen veröffentlichten Communiqué fordern sie die Kaufkraft der Bürger abzusichern.

Die ULC beruft sich auf Daten der Statistikbehörde Statec, nach denen die Teuerungsspirale wieder in Bewegung geraten ist. Dies werde vor allem den Klein-, Mittelverdienern und Rentnern zu schaffen machen. Die Preise seien vor allem aufgrund der neuen CO2-Steuer, die seit Beginn des Jahres berechnet wird, wieder nach oben gegangen. Die Energiepreise stiegen während des vergangenen Monats um elf Prozent. Allein der Dieselpreis ist seit Jahresbeginn bereits neun Mal erhöht worden. Aber auch Lebensmittel und Dienstleistungen sind zuletzt teurer geworden.

«Verbraucher können nicht unendlich belastet werden»

Die Verbraucherschützer kritisieren, dass die CO2-Steuer im Indexwarenkorb neutralisiert und nicht für die Berechnung der Anpassung der Löhne, Gehälter und Renten an die Inflation in Betracht gezogen wird. «Für die ULC ist diese Indexmanipulation unannehmbar. Der Konsumentenschutz fordert die Regierung auf, alle Preiserhöhungen integral im Index zu berücksichtigen», heißt es in der Mitteilung.

Vor allem durch die Coronakrise und die damit einhergehende zunehmende Arbeitslosigkeit oder Teilzeitarbeitslosigkeit sei vielen Arbeitnehmern ein nicht unwesentlicher Teil des Einkommens und damit auch der Kaufkraft weggebrochen. «Die ULC warnt die Regierung davor, dass die Verbraucher nicht unendlich mit höheren Ausgaben und weniger Einnahmen belastet werden können. Eine solche Politik würde unweigerlich in einer sozialen Krise münden», schreibt der Konsumentenschutz.

(sw/L'essentiel)