Mindestlohn-​​Anhebung kostet 54 Millionen Euro

Premierminister Xavier Bettel (DP) hat am vergangenen Freitag die Erhöhung des sozialen Mindestlohns (SSM) um 2,8 Prozent zum 1. Januar 2021 angekündigt. Die Reaktion der Arbeitgebervertreter folgte prompt. So sieht die Union Luxemburger Unternehmen (UEL) die Erhöhung als einen «tödlichen Schlag» für einige Unternehmen. Die UEL forderte daher, das Vorhaben sofort aufzugeben. Die Regierung hat die UEL mit ihren Argumenten offenbar nicht überzeugt, denn Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) hat den Gesetzentwurf am Dienstag in der Abgeordnetenkammer eingebracht.

In dem Entwurf heißt es, dass der soziale Mindestlohn der Veränderung des Durchschnittslohns folgen soll. Auf diesen Mechanismus hatte auch Premierminister Bettel am Freitag Bezug genommen. Bettel hatte gesagt, dass man in der aktuellen Krisensituation den wirtschaftlich schwächsten Menschen in der Gesellschaft diesen Mechanismus nicht vorenthalten könne. Dieser sei zudem eine lobenswerte Errungenschaft des luxemburgischen Sozialmodells.

Hilfszahlung soll Folgen abfedern

Auf Grundlage der verschiedenen verfügbaren Daten zur Einkommensentwicklung im Großherzogtum ergibt sich somit die Erhöhung um 2,8 Prozent. Der Entwurf sieht vor, dass das SSM für unqualifizierte Arbeitskräfte um rund 60 Euro angehoben wird. Damit erhalten Angestellte ohne berufliche Qualifikation einen monatlichen Bruttolohn von 2201,93 Euro. Der qualifizierte Mindestlohn steigt um 71,93 Euro auf dann 2642,32 Euro brutto für eine Vollzeitkraft. Das entspricht einem Stundenlohn von 12,72 Euro für unqualifizierte Arbeitnehmer und 15,27 Euro für Fachkräfte.

Derzeit verdienen rund 60.502 Beschäftigte in Luxemburg den sozialen Mindestlohn oder etwas mehr (bis zu 102 Prozent). Das entspricht einem Anteil von 14,6 Prozent der gesamten Lohnsumme des Landes, wenn man die Bediensteten des öffentlichen Sektors dabei nicht berücksichtigt. Damit steigt die Summe der Gesamtlöhne im Land um 43,3 Millionen Euro. Dazu kommen die dadurch steigenden Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung, die auf 11 Millionen Euro geschätzt werden.

Die Regierung will die Mehrbelastung der Arbeitgeber durch eine einmalige Beihilfe teilweise kompensieren. Einen entsprechenden zweiten Gesetzentwurf legte Mittelstandsminister Lex Delles am Dienstag ebenfalls den Abgeordneten vor. Damit sollen besonders kleine und mittlere Unternehmen entlastet werden, die durch die Krise ohne hin bereits getroffen sind. Von dem Gesetz werden rund 40.000 Beschäftigte und ihre Arbeitgeber betroffen sein. Die Unternehmen erhalten je Mitarbeiter, der zum Mindestlohn beschäftigt wird, einmalig 500 Euro. Für diese Einmalzahlung ist ein Budget von 20 Millionen Euro veranschlagt.

(JW/L'essentiel)