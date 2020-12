Einfach lokal mit dem Smartphone schenken

In diesem Jahr wird die Feiertagssaison wegen Corona anders ablaufen als wir das gewöhnt sind. Falls Sie ihre Lieben nicht treffen können und ihnen trotzdem ein Geschenk machen wollen, bietet die App «Giftable» eine Möglichkeit, ganz einfach Freude zu verschenken und damit noch ein lokales Unternehmen zu unterstützen.

«Der Nutzer kann dazu aus unserem «Giftable»-Katalog aus 300 Erlebnissen wählen», erklärt Michel Hoffman von The Kindness Group, dem Unternehmen hinter der App. So ist es möglich einen Kaffee oder ein Essen zu verschenken. Aber auch Massagen, Gutscheine für einen Schwimmbadbesuch, eine Partie Lasertag oder Escape Game stehen zur Auswahl. Der Nutzer muss lediglich eine Person aus seinem Telefonbuch wählen, die er beschenken will, und festlegen, wie lange der Gutschein gültig sein soll: Zwischen sieben und 90 Tagen sind möglich.

Die beschenkte Person erhalte dann eine Benachrichtigung, dass ein Geschenk in der App auf sie wartet, oder wenn sie die App nicht hat, eine Einladung, diese herunterzuladen, erklärt Hoffman den Ablauf. Derzeit arbeite das Unternehmen mit 60 Partnern im Großherzogtum zusammen. Hoffman will seine Idee aber bis 2021 auch in Berlin, Amsterdam, Brüssel, Wien und Zürich an den Start bringen. Die App gibt es seit vergangenem September. Den Einfall dazu habe er schon 2018 in Berlin gehabt, als er in den Nachrichten nur schlechte Meldungen vernommen habe, erzählt der Unternehmer. Er habe beweisen wollen, dass es das Gute im Menschen immer noch gibt und diesen Weg habe er dafür gefunden.

(mme/L'essentiel)