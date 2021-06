Amokfahrer von Wiltz steht ab heute vor Gericht

Die Geschichte hatte vor mehr als zwei Jahren viel Aufsehen erregt: Am 2. Januar 2019, gegen 15.10 Uhr, überfuhr der 47-jährige Yves K. vorsätzlich fünf Fußgänger in der Rue Grande-Duchesse Charlotte in Wiltz. Unter den Opfern war auch sein zweijähriger Sohn Calvin, der seine Verletzungen nicht überlebte. Die Mutter des Kindes sowie ein weiteres Kleinkind, ein Mann und eine Frau wurden verletzt.

Am Tag des Vorfalls verkündete der Ermittlungsrichter in Diekirch, dass es sich nicht um einen Terroranschlag, sondern um eine Familientragödie handele. Der Mann wurde schließlich in Untersuchungshaft genommen.

Er steht vor einer lebenslangen Haftstrafe

Yves K. wird sich ab diesem Montag, 14.30 Uhr, vor dem Gericht in Diekirch verantworten müssen. Zwei weitere Anhörungen finden am Donnerstag und Freitagmorgen statt.

Ihm wird der Mord an seinem Sohn und versuchter Mord an der Mutter des Kindes vorgeworfen. Es wurde auch Anklage wegen Totschlags und versuchten Totschlags erhoben. Ihm droht eine lebenslange Freiheitsstrafe.

