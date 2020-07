Auto und Lkw in Tunnel Markusberg kollidiert

#InfoTrafic #Trafic #Verkehrsmeldung

???? Update: A13 Saar-Autobahn, Schengen ➡️ Luxemburg

Wegen der Räumungsarbeiten + für weitere Erhebungen wird der Tunnel Markusberg noch bis 15.00 Uhr komplett gesperrt bleiben, bevor eine Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben wird. pic.twitter.com/IQxLmTzrt8 — Police Luxembourg (@PoliceLux) July 13, 2020

Auf der A13 in Richtung Luxemburg sind am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr ein Lkw und ein Auto im Tunnel Markusberg kollidiert. Der Autofahrer soll versucht haben die Fahrbahn zu wechseln, als er in den Lastwagen krachte. Das Gefährt blieb im Lastwagen stecken.

Wie die Polizei um 13.30 mitteilte, sind beim Unfall zwei Personen verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Der Tunnel musste für die Räumungsarbeiten komplett für den Verkehr gesperrt werden. Die Polizei bittet Fahrer, diese Strecke möglichst zu vermeiden und informiert, dass die Sperrung noch eine Weile andauern kann, bevor wieder eine Fahrbahn freigegeben wird. Es wird weiterhin mit erheblichem Verkehrschaos gerechnet.

(L'essentiel)