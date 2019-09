«480 neue Lehrer für unsere Kinder»

Claude Meisch, DP-Minister für nationale Bildung, stellte am Freitagmorgen die wichtigsten Neuerungen des Schuljahres 2019/2020 vor. Keine großen Ankündigungen, sondern mehrere starke Botschaften für die 10.000 Lehrer und 150.000 Schüler, die am Montag wieder in die Schule gehen werden. Auf das Unbehagen, das die Mehrheit der Lehrer im Land zu beschäftigen scheint, ging der Minister dabei nicht ein.

Während das Großherzogtum in diesem Jahr rund 3.000 weitere Schüler aufnehmen wird, hatte Claude Meisch seine Prioritäten festgelegt. Er nannte als ein Beispiel die Entwicklung der Digitalisierung des Lernens - 15 auf digitale Kompetenzen spezialisierte Lehrer werden zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 ihre Aufgaben in den Grundschulen übernehmen. Um den Notwendigkeiten des Klimawandels Rechnung zu tragen, werde man versuchen dieses Jahr, Plastik in Schulkantinen zu verringern. Dem Wunsch vieler Luxemburger, die luxemburgische Sprache unter Luxemburgern und Nicht-Luxemburgern zu stärken, wolle der Minister ebenfalls nachkommen.

1,3 Milliarden Euro sollen in Kürze investiert werden

«Wir haben 480 zusätzliche Lehrer und Erzieher eingestellt, um sicherzustellen, dass unsere Kinder gut betreut werden», betonte der Minister, bevor er die wichtigsten Neuerungen des neuen Schuljahres aufführte: Digitalisierung der Zwischenberichte der Schüler in den Zyklen 2.1, 3.1 und 4.1, Wiedereinführung der numerischen Noten (60er Skala) für alle Ausbildungen, Schaffung einer nationalen Elternvertretung, Verkürzung der Praktikumsdauer von drei auf zwei Jahre, Lehrer in der Grundschule.

Schließlich wies Claude Meisch darauf hin, dass 1,3 Milliarden Euro in naher Zukunft in die Einrichtung eines temporären Pilotgymnasiums in Sanem (eröffnet 2023), vor seiner endgültigen Einrichtung in Esch-Schifflange, und in die neue Europaschule investiert werden, die 2027 1.400 Schüler in Luxemburg-Stadt auf dem Limpertsberg aufnehmen soll.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)