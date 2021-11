Die «Nuit de la Culture» kehrt fulminant zurück

«Wir werden in Esch große Feste feiern und neue Legenden schaffen», sagt Loïc Clairet, Generaldirektor der Reihe «Nuit de la Culture». Im kommenden Jahr, anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt Esch2022, kehrt seine Veranstaltung in großem Format zurück.

Zwischen März und September werden gleich fünf Ausgaben der Kulturnacht auf die Beine gestellt, die sich zum Teil über mehrere Tage erstrecken. Das Budget für die Reihe wurde dementsprechend auf vier Millionen Euro aufgestockt. Zum Vergleich: Die Kulturnacht 2021 kostete rund 600.000 Euro. Getragen werden die Kosten im kommenden Jahr von der Stadt, Esch2022 und Sponsoren.

5000 «große Träumer» sind dabei

Künstlergruppen wie «La Machine» haben sich bereits im laufenden Jahr für die große Show 2022 warmgelaufen. Im September wird sie für das pyrotechnische Finale der Kulturnächte verantwortlich sein. Geplant sind auch Zirkus-Vorführungen, Bankette, zahlreiche Shows sowie fesselnde Aktivitäten für die Besucher.

Das Thema wird Multikulturalität und die Transformation der Eisenmetropole ins Digitalzeitalter sein. Um dieses gigantischen Vorhaben umsetzen zu können, braucht Esch Freiwillige – oder «großer Träumer» wie Loïc Clairet sagt. Er schätzt, dass im nächsten Jahr 5000 Menschen an den «Nuits de la Culture» mitarbeiten werden. «Das ist in einer Stadt mit 36.000 Einwohnern hervorragend», so der Generaldirektor.

(Séverine Goffin/ L'essentiel)