Mehrere Unfälle sorgen für Verkehrschaos

Der Dienstagmorgen beginnt nervenaufreibend für Autofahrer in Luxemburg. «Die Situation auf der A3, A4 und A7 ist schwierig», so die ACL gegenüber L'essentiel. Auf der A3 verursachte eine Kollision, die sich gegen 7 Uhr kurz nach Livingen in Richtung Luxemburg ereignete, ein erstes Verkehrschaos. Fünf Autos waren beteiligt und behinderten den Verkehr auf der linken Spur, so die ACL.

Auf der A4 kam es gegen 7.20 Uhr an der Kreuzung zur A13, kurz vor Foetz, zu einem Verkehrsstau. Es geht nur sehr langsam voran. Auch auf der A7 ab dem Kreuz Grünewald sei mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen. Autofahrer werden angehalten, eine Rettungsgasse für Einsatzfahrzeuge zu bilden.

(L'essentiel)