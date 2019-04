Zugstrecke bei Rodingen ist gesperrt

Die CFL meldet am Donnerstagmittag, dass die Zugstrecke der Linie 70 zwischen Longwy und Rodingen ab 11 Uhr gesperrt ist. Auf Nachfrage von L'essentiel gab die CFL an, dass ein Zwischenfall bei Arbeiten am Schienennetz zu der Störung geführt hat. Die Störung soll in den nächsten Stunden behoben werden. Verletzt wurde niemand.

Laut CFL befindet sich das Problem im französischen Netz, die SNCF wiederrum, erklärte auf Nachfrage von L'essentiel, dass das Problem auf luxemburgischer Seite liegt.

Für Fahrgäste werden Ersatzbusse angeboten. Weitere Verzögerungen und Zugausfälle sind zu erwarten.

