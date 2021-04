Cannabis bleibt die Top-​​Droge in Luxemburg

Die jüngsten Daten zeigen, dass Cannabis auf nationaler Ebene weiterhin die am häufigsten konsumierte Droge ist, gefolgt von anderen Rauschmitteln, so der am Freitag veröffentlichte zusammenfassende Bericht des Luxemburger Drogenobservatoriums Relis. Im Vergleich zu 2014 ist ein leichter Anstieg beim Konsum zu verzeichnen. Der aktuelle Konsum von Cannabis und anderen Rauschmitteln unter jungen Erwachsenen (15-34 Jahre) liegt damit unter dem Durchschnitt in der Europäischen Union. Die Daten über Jugendliche, bei denen der Konsum moderat gestiegen ist, ist mit den Werten der anderen Länder, die an der Umfrage teilgenommen haben, vergleichbar. Der Heroinkonsum bleibt in der Allgemeinbevölkerung aller Altersgruppen marginal.

Beschlagnahmung von Cannabis und Kokain nehmen zu



Insgesamt machten die Beschlagnahmungen von Cannabis 70 Prozent bei den gesamten Beschlagnahmungen in Luxemburg im Jahr 2019 aus. Die Anzahl und Menge des beschlagnahmten Cannabis nimmt zu (2019 wurde ein Spitzenwert von 371 kg erreicht). Die Anzahl der Kokain-Sicherstellungen folgt ebenfalls einem Aufwärtstrend, obwohl die Gesamtmenge der Sicherstellungen im Vergleich zu 2018 zurückgegangen ist. Weniger tödliche Überdosen



Seit der Einführung der nationalen Aktionspläne gibt es einen allgemeinen Abwärtstrend bei den Todesfällen durch Überdosierung. Während im Jahr 2000 noch 26 Menschen einer tödlichen Überdosis zum Opfer fielen, waren es im Jahr 2020 nur noch 6.

Der regelmäßige Konsum illegaler Drogen ist im Großherzogtum tendenziell rückläufig, geht aus dem Bericht hervor. Etwa 2100 Personen sollen Drogen konsumieren, was eine Prävalenzrate von 5,02 Konsumenten pro 1000 Einwohner im Alter zwischen 15 und 64 Jahren ergibt. Im Jahr 2000 lag die Rate noch bei neun Nutzern pro 1000 Einwohner und war damit eine der höchsten in der Europäischen Union.

Rückgang der HIV-Neuinfektionen

Opioide (insbesondere Heroin) sind nach wie vor die am weitesten verbreiteten Drogen in der Gruppe der Hochrisikokonsumenten. Während der Konsum von Opioiden der ersten Wahl rückläufig ist, nimmt der Konsum von Kokain und kokainhaltigen Mischungen/Cocktails zu. Der polyvalente Drogenkonsum ist zwar leicht rückläufig, aber immer noch weit verbreitet.

Zwischen 2014 und 2016 gab es einen signifikanten Anstieg der HIV-Neuinfektionen unter injizierenden Drogenkonsumenten (21 Fälle im Jahr 2016), was insbesondere auf den erhöhten Kokainkonsum zurückzuführen ist. Die Kurve hat sich in den letzten drei Jahren umgekehrt. Im Jahr 2019 gab es nur drei neue HIV-Infektionen unter injizierenden Drogenkonsumenten, die niedrigste Inzidenz seit 2011.

Das Durchschnittsalter der Drogenkonsumenten in Behandlung ist in den letzten 20 Jahren gestiegen (34,6 Jahre im Jahr 2019, 28 Jahre im Jahr 1997). Die Behandlungssuchenden sind überwiegend männlich (76,9 Prozent). Die Zahl der Opioidkonsumenten, die sich in Behandlung begeben, ist in den letzten elf Jahren zurückgegangen (46,2 Prozent im Jahr 2019, 82 Prozent im Jahr 2008), während die Zahl der Personen, die sich wegen des Konsums von Cannabis und Kokain in Behandlung begeben, im gleichen Zeitraum einen Aufwärtstrend aufweist.

(pp/L'essentiel)