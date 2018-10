QuattroPole zeigt Werbevideo seiner Städte

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das von der Produktionsfirma Wisemotion veröffentlichte Youtube-Video soll das Städte-Netzwerk QuattroPole (Luxemburg-Stadt, Metz, Saarbrücken und Trier) bekannter machen. Der rund fünfminütige Clip verleiht dem Zuschauer mit Drohnen-Aufnahmen der ikonischen Sehenswürdigkeiten einen Eindruck von den vier Städten.

Nach den ersten Aufnahmen von Trier, wird Luxemburg-Stadt mit Luftbildern, aber auch Momenteindrücken aus dem täglichen Treiben der Hauptstadt gezeigt. Komplementiert wird das Video mit Aufnahmen aus Saarbrücken, gefolgt von der letzten der vier Städte, Metz.

Das Städte-Netzwerk QuattroPole wurde am 29. Februar 2000 in Metz in Anwesenheit von den jeweiligen Bürgermeistern der Städte aus der Taufe gehoben und soll die Entwicklung gemeinsamer Strategien und den nachhaltigen Austausch zwischen den Verwaltungen fördern.

(pp/L'essentiel)