Bausch an Board des militärischen A400M

Seit Oktober 2020 betreiben Luxemburg und Belgien gemeinsam eine Flotte an Transportmilitärflugzeugen des Typs A400M von Airbus. Am Mittwoch waren Verteidigungsminister François Bausch (Déi Gréng) und Josep Borrell, Hoher Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik für einen Demonstrationsflug an Board des Kolosses zu Gast im belgischen Melsbroek, wo die Flotte stationiert ist.

Zuletzt hatte Bausch gegenüber L'essentiel angegeben, dass zwischen der luxemburgischen und belgischen Armee Gespräche über eine weitere Zusammenarbeit liefen. Dies bestätigte er bei seinem Besuch in Melsbroek erneut: Die beiden Ländern planten im Rahmen der Verteidigungsplanung der NATO ein gemeinsames Landstreitkräftebataillon, so das Verteidigungsministerium in seiner Pressemitteilung am heutigen Donnerstag.

François Bausch und die belgische Verteidigungsministerin Ludivine Dedonder werden voraussichtlich am 7. Juli beim nächsten Gäichel-Treffen zwischen der belgischen und luxemburgischen Regierung eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnen. Der Standort des Bataillons stehe nach wie vor noch nicht fest.

(mei/L'essentiel)