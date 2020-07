Außenminister Jean Asselborn (LSAP) lehnt die Idee einer Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland ab und betonte in einer Pressemitteilung, wie wichtig es sei, die vom Robert-Koch-Institut für Luxemburg angegebenen Zahlen im Kontext des Large Scale Testings zu bewerten. «Wir müssen diese Krise gemeinsam bewältigen und eine weitere Beeinträchtigung der grenzüberschreitenden Bewegungsfreiheit in der Grenzregion vermeiden», so der Außenminister, der am heutigen Mittwoch den deutschen Botschafter zum Gespräch empfangen wird.

«Wir haben viel Verständnis für die Bemühungen Deutschlands in der Pandemiebekämpfung. Allerdings sollten wir verhindern, dass dadurch die Schengen-Errungenschaften und der Geist der Großregion auf längere Zeit Schaden annehmen», warnte Asselborn.

In einem RTL-Interview wurde der Außenminister deutlicher und sagte: «Eine Testpflicht an der Grenze würde massive Probleme an den Grenzen verursachen. Luxemburg ist ein Land und kein Schlachthof. Eine Entscheidung über Beschränkungen an der Grenze ist eine politische Entscheidung. Wir fordern Respekt von Deutschland.»

