Neue Abgasnorm zum 1. März «unrealistisch»

Verkehrsminister François Bausch (Déi Gréng) sprach am Donnerstag in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Finanzen und Verkehr über den Gesetzentwurf zur Einführung einer neuen Norm für die Messung des Spritverbrauchs. Bausch stellte dabei gegenüber den Abgeordneten klar: «Dies ist keine Erhöhung der Kfz-Steuer, sondern eine neue Berechnungsmethode für die CO2-Emissionen.» Der Gesetzestext sieht ein Inkrafttreten am 1. März vor.

In der Sitzung äußerten sich viele Abgeordnete eher kritisch zu diesem Thema. Ihrer Ansicht nach sei der Gesetzentwurf nicht präzise genug und das Datum des Inkrafttretens «unrealistisch». Bausch teilte einige der Kritikpunkte der Abgeordneten. Die aktuelle Fassung hätte zur Folge, dass ein Änderungsantrag eingereicht werden müsste. Sonst würde ein Gebrauchtwagen, der nach dem Inkrafttreten gekauft wird, nach der neuen Norm besteuert.

Keine Rückwirkung

Das neue Gesetz soll nur für Neufahrzeuge gelten. Nach der derzeit geltenden Fassung, würde dieses Ziel verfehlt. Daher könnte die Einführung etwas länger auf sich warten lassen. Denn das Gesetz soll keine Rückwirkung haben – also nicht für Fahrzeuge gelten, die vor dem Inkrafttreten zugelassen wurden.

Die Abgeordneten verlangten vom Verkehrsminister außerdem, ein konkretes Rechenbeispiel vorzulegen. Daraus solle hervorgehen, wie sich die Steuerlast der Besitzer der gängigsten Autos in Luxemburg verändern werde. Im Gesetzesentwurf rechnet die Regierung derzeit mit zusätzlichen Einnahmen von 1,5 Millionen Euro für das laufende Jahr. Das entspricht einer Steigerung des Steueraufkommens um 20 Prozent.

(jw/L'essentiel)