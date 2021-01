Im Fall Ana Lopes wird am Dienstag ein Urteil erwartet

Vier Jahre nach der Tat wird die Justiz an diesem Dienstagmorgen das Urteil im Prozess um den Mord an Ana Lopes verkünden. Die Anhörung ist für 9 Uhr im Gerichtsgebäude angesetzt. Am 26. November hatte die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für Marco B., den ehemaligen Lebensgefährten des Opfers und alleinigen Angeklagten, beantragt. Die Staatsanwaltschaft geht von Eifersucht als Tatmotiv aus.

Der Angeklagte hat immer seine Unschuld beteuert und seine Anwälte haben darauf bestanden, dass es keine wesentlichen Beweise gegen ihn gebe. Sie verlangten weitere forensische Untersuchungen, einschließlich DNA-Tests. Die Frage seines Alibis war während des Prozesses Gegenstand langer Debatten, da er behauptete, die ganze Nacht zu Hause gewesen zu sein. Auch die Ermittlung seiner Mobilfunkdaten ergab nichts, da das Gerät in einem Auto vergessen worden war, was die Staatsanwaltschaft für verdächtig hielt.

Ana Lopes, die in Bonneweg lebte, war in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar 2017 verschleppt worden. Die verkohlte Leiche der jungen Frau wurde in ihrem Auto in Roussy-le-Village, einer französischen Gemeinde nahe der luxemburgischen Grenze, gefunden.

(jg/L'essentiel)