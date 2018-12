«Cher Xavier» – Juncker gratuliert dem Premier

EU-Kommissionschef und Amtsvorgänger Jean-Claude Juncker hat Xavier Bettel zur Vereidigung der neuen Regierung gratuliert. Via Twitter schrieb Juncker an «Cher Xavier»: «Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer Wiederernennung an der Spitze der luxemburgischen Regierung. Ich weiß, dass ich auf Ihren Beitrag und den Ihrer Regierung zählen kann, um das europäische Projekt an einem entscheidenden Moment in seiner Geschichte zu stützen.»

.@Xavier_Bettel, je vous félicite pour votre reconduction à la tête du gouvernement luxembourgeois. Je sais pouvoir compter sur votre apport et sur celui de votre gouvernement pour porter le projet européen à un moment charnière de son histoire. pic.twitter.com/XjtOpr1Z0B — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 5 décembre 2018

Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk übermittelte seine Glückwünsche an seinen «Dear Friend» Xavier Bettel.

Unterdessen haben in verschiedenen Ministerien in Luxemburg symbolische Schlüsselübergaben stattgefunden: Xavier Bettel und Guy Arendt übergaben Sam Tanson die Leitung des Kulturministeriums, während Armee und Polizei in die Hände von Grünen-Politiker François Bausch fallen. Claude Turmes erhielt den Schlüssel zur Abteilung für Energiefragen, Delles jenen für die Ressorts Mittelstand und Tourismus.

Passation des pouvoirs vun de Ressort'en Defense a bannenzeg Sécherheet un de @fbausch, Tourismus a Mëttelstand un de @LexDelles an Energie un de @ClaudeTurmes pic.twitter.com/PQGow04KV2 — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) 6 décembre 2018

Lydia Mutsch (LSAP) vertraut ihrem Parteikollegen Étienne Schneider das Gesundheitsressort an.

Emotionale Szenen gab es bei der Übergabe des Landwirtschaftsministeriums.

Der künftige Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) umarmt seinen Nachfolger im Agrarministerium, Romain Schneider (LSAP).

Paulette Lenert ist künftig für Entwicklungszusammenarbeit zuständig. Die frühere hohe Beamtin übernimmt dieses Ressort von Romain Schneider (LSAP).

Taina Bofferding hat künftig im Innenministerium das Sagen und löst dort Dan Kersch ab, der Arbeitsminister wird.

(L'essentiel)