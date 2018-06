Esch 2022 sucht neue Team-​​Leitung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Generalkoordinator des Kulturprojekts Esch 2022, Andreas Wagner, und die künstlerische Leiterin Janina Strötgen lagen seit mehreren Monaten im Clinch mit dem Verwaltungsrat. Am Donnerstag wurde auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass ihre Verträge auslaufen werden. Schon am 30. Juni wird es so weit sein. Der Vorstand wird dann eine neue Ausschreibung starten.

Nach mehreren konfliktreichen Monaten lehnten Wagner und Strötgen die ihnen vorgeschlagene Degradierung im Organisationsteam ab. Die Verantwortlichen des ASBL Esch 2022 zogen am Donnerstagmorgen Bilanz. Die Ausschreibung wird national und international erfolgen. Für die Zusammensetzung des neuen Teams steht bislang kein Termin fest, «es kommt auf die Anzahl der Kandidaten an», betont Georges Mischo, Bürgermeister von Esch (CSV) und Präsident des ASBL Esch 2022.

Des Weiteren wird vom 15. Juli bis Oktober eine Ausschreibung für künstlerische Projekte für Einzelpersonen und Vereine der beteiligten Gemeinden gestartet. Die ausgewählten Projekte werden zu 50 Prozent von der ASBL finanziert.

