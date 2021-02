Luxemburgerin überfliegt die Wüsten Afrikas

«Le ptit bleu» – so hat die Luxemburgerin Rachel Muller ihr Ultraleichtflugzeug getauft. Seit 2009 fliegt die 50-jährige Krankenpflegerin, die seit rund 20 Jahren in Medernach lebt. Ihre Reiseziele wurden mit der Zeit immer exotischer. Im Mai 2019 hat sie sich auf ihr bis dato größtes Abenteuer eingelassen: Für sechs Wochen ging es in den Süden Afrikas.

«Ich wollte das unbedingt noch machen, bevor ich zu alt dafür bin», sagt sie. Aufnahmen aus der Gegend, die die Wüsten und die roten Dünen zeigen, hätten sie schon immer fasziniert. «Es wurde eine Besessenheit», gibt Muller zu. Bevor die Reise mit dem «kleinen Blauen» losgehen konnte, stand allerdings einiges an Vorbereitung an.

« Wir wollten den Lesern eigene Flügel geben »

Die ganze Erfahrung habe ihr sehr viel Selbstvertrauen gegeben, wie sie sagt. Bei ihrer Rückkehr ins Großherzogtum war das Thema Afrika allerdings nicht abgeschlossen: Ihre 28 Jahre alte Tochter, Roxane Dupuy, hat einen Roman geschrieben, in dem die Erlebnisse, Begegnungen und Anekdoten der Reise Mullers das zentrale Thema sind. «Beim Lesen erlebe ich diese großartigen Landschaften aufs Neue», schwärmt die Mutter.

Die Geschichte habe nach unzähligen Vier-Augen-Gesprächen Gestalt angenommen. Das Mutter-Tochter-Gespann wollte sich nicht allzu sehr auf technische Details konzentrieren. «Ich habe Namibia, Botswana und Sambia überflogen. Und wir wollten, dass wir den Lesern mit der Geschichte eigene Flügel geben», sagt die Pilotin.

