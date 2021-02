Gefahrenabschnitt der N7 soll sicherer werden

Auf der N7 zwischen Fridhaff und Weiswampach ereigneten sich in der Vergangenheit überdurchschnittlich viele Verkehrsunfälle. In den vergangenen zehn Jahren wurden auf der Strecke zehn Menschen getötet, 34 Menschen schwer verletzt und 103 leicht verletzt. Nun soll die Strecke sicherer werden. Mobilitätsminister François Bausch legte am Freitag entsprechende Pläne vor.

Das Verkehrssicherungsprojekt umfasst eine Strecke von rund 25 Kilometern und ist in drei Abschnitte unterteilt: die Teilstrecke zwischen Fridhaff und Hoscheid-Dickt, zwischen Hosingen und Marnach sowie zwischen Heinerscheid und Weiswampach. Geplant sind unter anderem die Verbreiterung der Fahrspuren um 5,5 Meter sowie ein durchgehender Standstreifen. Daneben entsteht von Hoscheid nach Hoscheid-Dickt ein neuer Radweg.

«Sicherer und flüssiger»

Um die Durchfahrt von landwirtschaftlichen Maschinen auf der N7 einzuschränken, wurde außerdem beschlossen, eigene Wege für sie zu bauen, wie der Projektleiter, Marc Ries von der Straßenbauverwaltung Ponts et Chausées erläutert. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der gesamten Länge des Abschnitts beträgt dann 90 Stundenkilometer.

Die baulichen Maßnahmen würden den Verkehr auf der Strecke N7 «nicht nur sicherer sondern auch flüssiger machen», wie Bausch betont. Die Kosten belaufen sich auf etwas 247 Millionen Euro. Die Arbeiten beginnen im kommenden Jahr und sollen vier Jahre dauern.

Die Umgehungsstraße um Hosingen ist Teil der Sicherheitsmaßnahmen der N7. Dieses Projekt umfasst die Ortsumgehung, den Ausbau der Ortsmitte von Hosingen sowie die Verlegung des CR324. Hierfür sind 155 Millionen Euro vorgesehen.

