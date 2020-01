Avenue Marie-​​Thérèse nach Unfall blockiert

Auf der Avenue Marie-Thérèse in der Nähe der Kreuzung zur Rue du Fort Rheinsheim in Luxemburg-Stadt sind am Freitagnachmittag mehrere Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. An dem Unfall ist auch ein RGTR-Bus beteiligt. Die Unfallursache ist derzeit unbekannt. Bisher gibt es keine Angaben über Verletzte.

Nach Angaben des ACL ist die Straße vorerst komplett für den Verkehr gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsstörungen auf dieser stark befahrenen Verbindung zum und vom Zentrum der Hauptstadt führt.

