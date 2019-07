Das Feuer in Hamm wütete neun Stunden lang

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gegen 14.14 Uhr brach das Feuer am Donnerstag in Hamm aus. 102 Feuerwehrleute und 20 Einsatzfahrzeuge rückten an, um den Großbrand unter Kontrolle zu bringen. Ein Kampf, der fast neun Stunden andauerte.

Ein Einsatzwagen fing dabei Feuer und explodierte. Die Feuerwehr ließ das Fahrzeug ausbrennen, um die eigene Mannschaft zu schützen. Von dem Wagen blieb nur noch Schrott übrig. Verletzt wurde niemand.

Tankstellen wurden evakuiert

Das Feuer breitete sich weiter aus. Am Nachmittag wurden sicherheitshalber die Tankstellen in der Nähe des Waldes evakuiert. Auch die Straße wurde für den Verkehr gesperrt.

Gegen 23.15 Uhr waren die Flammen endgültig erstickt. Die Feuerwehr blieb noch bis zwei Uhr morgens vor Ort, um sicherzustellen, dass kein neues Feuer entsteht.

Nach Angaben der Polizei brach das Feuer bei den Erntearbeiten aus. Gegen 14 Uhr stand der erste Heuballen in Flammen. Wegen der extremen Hitze und großer Trockenheit breitete sich das Feuer so schnell aus.

(mb/L'essentiel)