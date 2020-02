Bis zu acht Zentimeter Schnee am Donnerstag

Der Weg zur Arbeit könnte am Donnerstag noch etwas ungemütlicher werden, als am heutigen Mittwoch. Laut den Vorhersagen des staatlichen Wetterdienstes Météolux schneit es auch am Donnerstag in Luxemburg. Ursprünglich hatten die Wetterfrösche nur am Mittwoch Schneefall erwartet.

Feuchte und labile Luftmassen bringen derzeit viel Niederschlag ins Großherzogtum. Im ganzen Land können deshalb fünf bis acht Zentimeter Schnee fallen. Météolux warnt vor glatten Straßen und hat deshalb für Donnerstag (10 Uhr bis 20 Uhr) die gelbe Warnstufe ausgerufen.

(L'essentiel)