Luxemburger wegen Drogen ausgeliefert

Am Freitagmorgen wurde ein 25-jähriger Luxemburger in Wasserbilligerbrück von den luxemburgischen Behörden an die Bundespolizeiinspektion Trier ausgeliefert. Gegen ihn liegen ein Untersuchungshaftbefehl sowie ein Europäischer Haftbefehl des Amtsgerichts Trier vor.

Dem Mann wird vorgeworfen, «Betäubungsmittel in nicht geringer Menge illegal ins Bundesgebiet eingeführt zu haben», wie es von der Polizei heißt. Die Streife der Bundespolizei führte den Mann dem Haftrichter des Amtsgerichts Trier vor. Im Anschluss erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Trier.

(L'essentiel)