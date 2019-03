SREL-​​Prozess startet im November

Artikel per Mail weiterempfehlen

Noch in 2019 wird der sogenannte SREL-Prozess stattfinden. Die zwölf Anhörungen, die vor zwei Jahren auf unbestimmte Zeit verschoben worden waren, sollen nun zwischen Donnerstag, 19. November, und Freitag, 6. Dezember, stattfinden, so hat es die luxemburgische Staatsanwaltschaft am Montag bekannt gegeben.

Der Prozess sollte ursprünglich bereits 2017 stattfinden. Er wurde verschoben, da der Hauptzeuge, der Präsident der Europäischen Kommission und ehemalige luxemburgische Premierminister Jean Claude Juncker, nicht verfügbar war. Die Verhandlungen sollen nun nach Ablauf seines Mandat stattfinden.

Abhörverdacht durch ehemalige Mitarbeiter

In dem Fall werden drei ehemalige Mitarbeiter des Staatlichen Nachrichtendienstes (Service de renseignement de l'État – SREL), darunter der ehemalige Direktor, des Versuchs beschuldigt, den Inhalt einer verschlüsselten CD mit einem Gespräch zwischen dem Großherzog Henri und dem damaligen Regierungschef Jean-Claude Juncker entschlüssen zu wollen.

Marco Mille, Frank Schneider und André Kemmer stehen im Verdacht, einen Konferenzraum abgehört zu haben. Dies soll im Zuge des Bommeleeër-Falls geschehen sein, die beiden Amtsträger sollen über diesen gesprochen haben.

(jg/L'essentiel)