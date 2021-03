Ehemaliges Hotel beherbergt jetzt Sozialwohnungen

Drei Doppelhaushälften in der Rue Adolphe-Fischer 74 bis 78, im Bahnhofsviertel von Luxemburg-Stadt, wurden in den letzten Monaten renoviert. Die ehemals als Delta Hotel genutzten Häuser sind nun in möblierte Zimmer zur sozialen Vermietung aufgeteilt worden. Sie werden von der Wohnungsbauabteilung der Stadtverwaltung vermietet.

Insgesamt bieten die Gebäude des Projekts «Haus Delta» 23 Wohnungen auf vier Etagen. Die Appartements bieten Wohnraum für 32 Personen. Die Sozialwohnungen haben zwei Küchen mit gemeinsamen Speiseräumen, Sanitäranlagen und eine Waschküche für die Bewohner. Nach der Fertigstellung wurden die Sozialwohnungen am Dienstag durch die Stadt und das Wohnungsbauministerium offiziell ihrer Bestimmung übergeben.

Das im September 2015 initiierte Projekt umfasst eine Gesamtfläche von 988 Quadratmetern. Zwischen September 2018 und März 2021 wurden insgesamt 2,4 Millionen Euro in das Projekt investiert. 75 Prozent der Investitionssumme sind dabei vom Wohnungsbauministerium übernommen worden.

(JW/L'essentiel)