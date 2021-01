«Wenn du deinen Vater so siehst...», beginnt Armand Trausch aus Redingen/Attert zu erzählen und stockt. Auch zwei Jahre nach dem Ereignis kann er kaum glauben, was am 10. Dezember 2018 passierte, als er seinem Vater das Leben rettete. An diesem Tag waren beide Männer damit beschäftigt, die vom Hochwasser verursachten Schäden zu beseitigen. Der Fluss Attert, der direkt neben dem Haus fließt, war weit über die Ufer getreten.

Armand Trauschs 80-jähriger Vater rutschte während der Arbeit ins Wasser. «Ich habe seine Schreie gehört», sagt Armand, der ihm sofort zu Hilfe sprang. «Es war Instinkt, ich habe nicht nachgedacht, er konnte nicht schwimmen und wurde sofort weggespült». Trotz einer Wassertemperatur um den Gefrierpunkt gelang es Armand schließlich, ihn zu packen, ihn an den Rand zu bringen und sich am erstbesten Baum festzuhalten. Nur ihre Köpfe ragten aus der Strömung heraus.

« Wir haben beide Glück gehabt »

«Ich konnte ihn nicht allein aus dem Wasser holen. Ich habe ihn gebeten durchzuhalten. Ich rannte ins Haus, um mein Handy zu holen und die 112 anzurufen», sagt Armand Trausch. Nach zehn Minuten trafen drei Retter und zwei Polizisten ein. Dann ein Hubschrauber und ein Arzt. Zusätzlich brauchte es die Feuerwehr, um den älteren Mann aus den tobenden Fluten herauszuholen. Er wurde anschließend für Tests ins Krankenhaus gebracht, konnte aber am Abend nach Hause zurückkehren. Armand seinerseits wurde kurz im Krankenwagen versorgt.

«Wir hatten beide Glück. Mein Vater hat sich tausendmal bei mir bedankt», fasst Armand zusammen, der neben seinem Vater wohnt. Die beiden hatten bereits eine starke Beziehung, besonders seit dem Verschwinden ihrer Mutter und Ehefrau vor 14 Jahren.

Am heutigen Donnerstag wird Armand Trausch, wie auch Ahmed Alabdulmohsen (der ebenfalls jemanden vor dem Ertrinken gerettet hat), aus den Händen der Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) eine Ehrenmedaille für einen Akt des Mutes und der Hingabe erhalten. «Es hat mich überrascht, aber ich bin glücklich», so Armand bescheiden.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)