René Mathieu wird Luxemburgs «Koch des Jahres»

Der Sternekoch René Mathieu setzt seit Jahren auf eine pflanzliche Küche und verarbeitet lokale und saisonale Produkte. Nun hat der Restaurantführer Gault & Millau den Chefkoch des Restaurants «La Distillerie» in Burglinster zum «Koch des Jahres 2021» ernannt. Er wird somit der Nachfolger von Cyril Molard, Küchenchef des Restaurants «Ma Langue Sourit» in Mutfort.

Die besten Lokale in Luxemburg laut Gault & Millau 2021



Koch des Jahres

René Mathieu («La Distillerie» in Burglinster)

Bar des Jahres

Bazaar (Luxemburg)

Patissier des Jahres

Carole Lesquer (La Villa)

Pop-Lokal des Jahres

Bellamy (Luxemburg)

Sommelier des Jahres

Nathan Roellinger (Maison Lefèvre)

Gastgeber des Jahres

Nathalie Pham (Two6Two)

Entdeckung des Jahres

Ryodo Kajiwara (Ryodo)

Mediterrane Küche des Jahres

Renato Favaro (Cômo)

Persönlichkeit des Jahres

Horesca

Nachwuchskoch des Jahres

Louis Linster (Léa Linster)



Erst zum zweiten Mal wird der rein luxemburgische Gastro-Guide «A Taste of Luxembourg» veröffentlicht. Zu Zeiten, in denen die Gastronomie hart zu kämpfen hat, richten sich die Macher von Gault & Millau besonders an die Vertreter der Horesca und küren erstmals keine physische Person zur «Persönlichkeit des Jahres», sondern gleich den gesamten Verband. Zudem wurden auch in diesem Jahr wieder 18 neue Lokale aus Luxemburg in die Liste aufgenommen.

«A Taste of Luxembourg» ist ab Dienstag, den 27. Oktober erhältlich. Hier finden Gourmets nicht nur die besten lokalen Restaurants, sondern auch eine Liste der exklusivsten Brasserien, Bars und Chocolaterien. Der Guide für die Region Belgien und Luxemburg erscheint am 23. November und wird rund 25.000 Mal gedruckt.

(lm/L'essentiel)