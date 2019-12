Amerikanischer Minister besucht Luxemburg

Luxemburg bereitet sich auf den Besuch eines Mitglieds der Trump-Administration vor. Mark Esper, im Juli zum Verteidigungsminister ernannt, wird am kommenden Montag den amerikanischen Soldatenfriedhof in Hamm besuchen. Das teilte die amerikanische Botschaft in Luxemburg am Donnerstag mit. Insgesamt ruhen auf dem Friedhof 5072 G.I.s.

Mark Esper wird an den Gedenkfeiern zum 75. Jahrestag des Beginns der Ardennenschlacht teilnehmen. Begleitet wird er unter anderem von Großherzog Henri, dem luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel, dem ehemaligen deutschen Bundespräsidenten Joachim Gauck, dem belgischen Königspaar Philippe und Mathilde, der belgischen Premierministerin Sophie Wilmès und dem polnischen Präsidenten Andzej Duda. Esper ist das zweite Mitglied der Trump Administration, das nach Wilbur Ross im vergangenen Mai nach Luxemburg kommt.

Die Ardennenoffensive begann am 16. Dezember 1944 mit einem deutschen Angriff. Sie gilt als die vorletzte Offensive der Deutschen an der Westfront im Zweiten Weltkrieg und endete mit dem Rückzug der Wehrmacht. Betroffen waren die Gebiete um Clerf, Diekirch, Vianden, die südlichen Ostkantone sowie Bastogne, St. Vith, Rochefort, La Roche, Houffalize und Stavelot.

Bei der Zeremonie werden auch Veteranen anwesend sein.

(jg/L'essentiel)