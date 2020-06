Cactus-​​Markt öffnet nach Defekt wieder ab 14 Uhr

Die Cactus-Filiale in Niederkerschen konnte an diesem Mittwoch nicht wie geplant öffnen. Das teilte der luxemburgische Einzelhändler am Mittwoch mit. Als Grund für die vorübergehende Schließung nannte das Unternehmen «technische Probleme mit der Kühltechnik», die in der Nacht auf Mittwoch aufgetreten seien.

«Deswegen musste der gesamte Markt geschlossen bleiben», sagt Cactus. Am frühen Nachmittag gab das Unternehmen bekannt, dass der Vorfall geklärt sei und dass «alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um die Kunden wieder begrüßen zu können». Der Supermarkt kann daher an diesem Mittwoch ab 14.00 Uhr wieder seine Türen öffnen.

Anfang Mai blieben drei Cactus-Filialen wegen eines Cyberangriffs über mehrere Tage geschlossen.

(L'essentiel)