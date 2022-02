«Manche schleppen Covid 18 Monate mit sich herum»

Auch wenn die Corona-Krise für die Bevölkerung endlos zu sein scheint, gilt dies vor allem für diejenigen, die unter Long Covid leiden. Eine Bilanz des Pilotprojekts über die im letzten Jahr eingeführte Einrichtung zur Unterstützung der betroffenen Patienten wird am heutigen Donnerstag von der Gesundheitsministerin Paulette Lenert vorgestellt. «Manche Patienten schleppen Covid noch 18 Monate nach der Infektion mit sich herum», sagt Guy Fagherazzi, Direktor der Abteilung für Präzisionsmedizin am Luxembourg Institute of Health (LIH). Er und sein Team bereiten sich darauf vor, neue Arbeiten zu diesem Thema in Angriff zu nehmen.

Der Forscher berichtete Ende Januar, dass mindestens 20.000 Menschen in Luxemburg seit Beginn der Pandemie an Long Covid gelitten haben oder noch leiden. Obwohl diese Zahl enorm hoch ist, «ist sie wahrscheinlich unterbewertet, da wir aufgrund mangelnder Kenntnisse die Symptome eines Patienten nicht immer mit Long Covid in Verbindung gebracht haben». Einige hätten sich sogar zunächst asymptomatisch mit dem Virus angesteckt, ohne es unbedingt zu bemerken, und erst drei Monate später Long Covid-Symptome entwickelt.

« Die Fachleute wissen nicht immer, was zu tun ist »

Der Schweregrad ist von Person zu Person sehr unterschiedlich. «Manchmal bleibt ein kleines Symptom lange bestehen. Am anderen Ende der Skala entwickeln manche Menschen schwere Komplikationen». Der Forscher stellte fest, dass «diejenigen, die eine schwere Form von Covid-19 entwickeln, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit einer Langform des Virus zu infizieren». Menschen, die zu Komorbiditäten (Diabetes, Fettleibigkeit usw.) neigen, sind daher stärker betroffen. Mentale Probleme sind bei Long Covid häufig, «entweder direkt wegen des Virus oder indirekt wegen der medizinischen Irrwege: Die Menschen verstehen nicht unbedingt, woher ihre Probleme kommen, und die Fachleute wissen nicht immer, was zu tun ist».

Guy Fagherazzi sagte, dass die Aufnahmekapazität der Einrichtung «nicht ausreicht, um alle Patienten zu versorgen». Außerdem seien die Wartelisten lang. Die Patienten nehmen an Rehabilitationsprogrammen teil, beispielsweise um ihren Geschmacks- und Geruchssinn wiederzuerlangen oder um Müdigkeit und Schmerzen zu bekämpfen. Auch eine psychologische Betreuung wird angeboten. Es gibt derzeit keine speziellen Medikamente oder Behandlungen für Long Covid, aber «ein vollständiges Impfschema reduziert das Risiko um die Hälfte», so der Forscher abschließend.

(jg/L'essentiel)