Drei Cactus-​​Filialen bleiben auch heute dicht

Die drei Cactus-Filialen in Merl, Bonneweg und Windhof müssen auch am Donnerstag geschlossen bleiben, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gab. «Aufgrund eines anhaltenden Problems bleiben sie heute (Donnerstag) wegen Wartungsarbeiten geschlossen», so die Supermarktkette.

Die Türen der drei Geschäfte waren bereits am Mittwoch «wegen eines technischen Problems im Computernetzwerk» zu geblieben. Alle anderen Läden der Supermarktkette sind nicht betroffen und weiterhin wie gewohnt geöffnet.

(L'essentiel)