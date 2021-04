Luxemburg ändert die Impfkampagne nicht

Luxemburg hält an den Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson fest. «Es gibt derzeit keine Änderung der Impfkampagne in Luxemburg», heißt es vom Gesundheitsministerium auf Nachfrage von L'essentiel. «Wir verabreichen weiterhin den Impfstoff von Janssen». Janssen ist der offizielle Name des Impfstoffs.

Der Hersteller hatte am Dienstag bekanntgegeben, dass er die Einführung seines Produkts in Europa verschieben will, nachdem in den USA Fälle von Blutgerinnseln bei Geimpften aufgetreten waren. An Luxemburg waren zu diesem Zeitpunkt bereits 2400 Dosen ausgeliefert worden. Beim nächsten Regierungsrat am Freitag solle das Thema allerdings besprochen werden, fügte das Gesundheitsministerium an.

Auch der Impfstoff von Astrazeneca wird nach Angaben des Ministeriums weiterhin eingesetzt. Die luxemburgischen Behörden beziehen sich dabei auf die Empfehlungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA).

