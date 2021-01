Monoprix öffnet seine Türen an der Place Guillaume II

2500 Quadratmeter Verkaufsfläche auf zwei Etagen stehen den Menschen in der Hauptstadt ab dem morgigen Donnerstag an der Place Guillaume II in Form der neuen Filiale der Supermarktkette Monoprix für das Shopping-Erlebnis zur Verfügung.

L'essentiel hatte die Gelegenheit, bereits vor der Eröffnung erste Einblicke in das neue Geschäft am zentralen Platz in der Hauptstadt zu bekommen. Das Shopping-Erlebnis im Monoprix sei «fokussiert auf Genuss mit einer neu durchdachten Customer Journey rund um Dekoration, Mode, Wohlbefinden sowie clevere Services».

(L'essentiel)