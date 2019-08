Hüttenbrand auf einem Campingplatz

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach gegen 1.20 Uhr auf einem Campingplatz in Grundhof, in der Gemeinde Befort, ein Feuer aus. Die Brandursache ist noch unklar, wie die Feuerwehr am Sonntagmorgen mitteilte.

Eine Hütte ist in Brand geraten. Personen kamen bei nicht zu schaden. Rettungskräfte aus Luxemburg und Deutschland waren auf dem Campingplatz im Grenzgebiet zu Rheinland-Pfalz im Einsatz.

(jg/L'essentiel)