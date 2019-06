Es wird endlich Sommer in Luxemburg

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Sonntagnachmittag zeigt das Thermometer 21 Grad an und auch die Sonne zeigt sich. Die Aussichten für die kommende Woche sind noch besser: Am Montag steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad. Es bleibt sonnig bei ein paar harmlosen Wolken.

Der Dienstag verwöhnt das Land mit Sonnenschein und Höchsttemperaturen bis zu 27 Grad. Das Thermometer zeigt am Mittwoch dann sogar bis zu 29 Grad an. Der Tag bleibt insgesamt sonnig, bei wechselnder Bewölkung. Am Abend kann es zu Gewittern kommen.

(L'essentiel)