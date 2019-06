25 Motorradfahrer sind in vier Jahren gestorben

Die Bilanz ist düster: 25 Tote, 282 Schwerverletzte und 311 Leichtverletzte. Von den 642 Motorradfahrern, die zwischen 2015 und 2018 an Unfällen beteiligt waren, blieben nur 24 unverletzt. Das zeigen die Zahlen, die am Freitag vom Statec veröffentlicht wurden. Im Jahr 2018 starben mit neun Fällen besonders viele Fahrer. 2017 verloren sieben Motorradfahrer ihr Leben, in den Jahren 2016 und 2018 waren es jeweils sechs.

Meist sind die verunglückten Motorradfahrer dem Statec zufolge Männer (537 Männer, 81 Frauen), die selbst fahren (577 gegenüber 47 Beifahrern) und im Durchschnitt sind sie 40 Jahre alt. 17 Prozent der Opfer waren unter 25 Jahre alt.

Alkohol spielt keine Rolle

Fast die Hälfte (47 Prozent) der verunfallten Motorradfahrer in Luxemburg hat ihren Wohnsitz im Ausland: 15 Prozent in Frankreich, acht Prozent in Deutschland, Belgien und den Niederlanden. Laut Statec sind Grenzgänger die Minderheit. Die meisten kommen als Touristen ins Land, um hier Motorrad zu fahren. Ein Drittel der Unfälle passiert in den Sommermonaten zwischen Juni und August auf trockener Straße. Die Ursache ist meist riskantes Fahrverhalten. Nur drei Prozent der Verunglückten hatte zu viel Alkohol im Blut. Bei Autounfällen sind 17 Prozent der Fahrer alkoholisiert.

Unfalle am häufigsten in Luxemburg-Stadt und Esch

Im Norden und Osten Luxemburgs sind die Unfälle meist schwerer. Die höchste Anzahl von Unfällen wird in den Kantonen Luxemburg und Esch/Alzette verzeichnet. In diesen Gebieten, wo der Verkehr dicht ist, werden 37 Prozent der Unfallopfer getötet oder schwer verletzt. Im Kanton Redingen beträgt dieser Anteil sogar 92 Prozent. Die Hälfte der Unfälle wurde außerhalb der Stadtgebiete registriert, 43 Prozent in städtischen Gebieten und sieben Prozent auf Autobahnen.

(jw/L'essentiel)