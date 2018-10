Trockenübungen auf der Autobahn

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Winter naht, und um von Eis, Glätte und Schnee nicht überrascht zu werden, sollen in der nächsten Woche Wintergeräte geprüft werden, dies teilt die Straßenverwaltung mit. Diese sogenannten «Trockenversuche» werden vom Autobahndienst und den Regionaldiensten zwischen Montag, 29. Oktober und Freitag, 9. November, zwischen 3 und 6 Uhr morgens durchgeführt. Bei diesen «präventiven Salzungen» sollen alle Geräte, einschließlich Anlagen, Fahrzeuge und Streuer überprüft werden und neue Mitarbeiter eingearbeitet werden.

Hierzu werden fünf Gramm Salz pro Quadratmeter auf einer Strecke von fünf Kilometern verteilt, was der Menge an Salz bei Eis entspricht. Um den Berufsverkehr so wenig wie möglich zu behindern, werden die Tests vor den Spitzenverkehrszeiten durchgeführt.

(L'essentiel)