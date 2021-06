«Mit einer dritten Dosis könnte es weitergehen»

L'essentiel: Gelingt es Luxemburg, die erhaltenen Dosen schnell zu injizieren? Luc Feller, Hoher Kommissar der nationalen Sicherheit: Ja, wir sind bei 88 Prozent Injektionen der Lieferungen. [Gestern] waren 79 Warteschlangen offen. 254.147 Menschen haben die erste Dosis, 143.934 beide.

Fehlt es Ihnen an Personal, um schneller zu sein? Nein, Dosen. Manche Menschen beschweren sich, dass sie keinen Termin in der Nähe ihres Wohnorts finden können... Das liegt daran, dass das Zentrum voll ist. Man hat sechs bis sieben Tage Zeit, einen Termin zu wählen. Weitere Warteschlangen an einem Ort hinzuzufügen bedeutet, dass man länger auf die nächste Welle von Einladungen warten muss. Die Kampagne ist national, nicht regional.

Das Ziel bleibt, bis Ende Juli alle Freiwilligen über 18 Jahre geimpft zu haben... Die erste Dosis ja, nach den versprochenen Lieferungen. Eine Entscheidung über die zwölf- bis 15-Jährigen steht noch aus.

Sinkt mit fallendem Alter der Personen, die zur Impfung eingeladen werden, die Impfquote? Wir nähern uns den 33 Jahren. Es gibt einen leichten Rückgang mit 71 Prozent der wahrgenommenen Termine gegenüber 74-75 Prozent zuvor. Aber wir müssen auf die Ergebnisse nach Altersgruppen warten. Viele Menschen haben sich auf der Astrazeneca-Liste eingetragen, wo bereits 29.000 Menschen eine erste Dosis erhalten haben.

Wann können wir sagen, dass die Kampagne vorbei ist? Es ist unmöglich das zu sagen. Die Impfung könnte mit einer dritten Dosis am Ende des Jahres fortgesetzt werden. Die Wissenschaftler sind geteilter Meinung. Auch diejenigen, die ihre Meinung geändert haben, müssen geimpft werden können.

Wie kann man ohne die beiden Dosen reisen? Das Zertifikatsschema hat drei Bedingungen. Geimpft, getestet oder genesen ergibt die gleichen Rechte. Eine Person, die noch nicht geimpft worden ist, kann getestet werden.

(nm/L'essentiel)