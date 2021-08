Luxemburg hat fast 50 Millionen Euro investiert

Im Jahr 2021 hat Luxemburg humanitäre Projekte in Höhe von 2,35 Millionen Euro in Afghanistan investiert. Wie die Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Angelegenheiten des Außenministeriums am Mittwoch mitteilt, wolle man am langjährigen Engagement für die afghanische Bevölkerung, insbesondere für Frauen und Mädchen, trotz der Machtübernahme der Taliban festhalten.

«Die Maßnahmen der luxemburgischen Zusammenarbeit werden derzeit von unseren Partnern vor Ort neu bewertet, um ihre kurz- und mittelfristige Durchführbarkeit in diesem neuen Kontext zu bestimmen», heißt es in der Mitteilung.

48 Millionen Euro in 20 Jahren

Die Hilfe soll demnach so weit wie möglich aufrechterhalten werden, um sicherzustellen, dass die am stärksten benachteiligten Bevölkerungsgruppen davon profitieren. Dabei soll darauf geachtet werden, dass jede direkte oder indirekte Verbindung zu den Taliban ausgeschlossen wird, versichert die luxemburgische Direktion für Entwicklungszusammenarbeit weiter.

Nach eigenen Angaben seien in den vergangenen zwanzig Jahren insgesamt etwa 48 Millionen an UN-Agenturen und internationale Nichtregierungsorganisationen geflossen.

(L'essentiel)