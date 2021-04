Unfall bremst Verkehr auf A1 und A7

Auf der A1 und auf der A7 Richtung Hauptstadt haben sich am Donnerstagmorgen Staus von vier Kilometern Länge gebildet. Das teilt der Automobile Club Luxemburg am Donnerstag mit. Die Ursache des Staus lag in einem Verkehrsunfall auf der A1 in Richtung Gaspericher Kreuz, zwischen der Ausfahrt Kirchberg und dem Tunnel Cents. Der Crash hatte die Überholspur blockiert.

Nach Zeugenberichten waren drei Autos in die Kollision verwickelt. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Über die Unfallursache ist derzeit nichts bekannt.

Gegen 9.15 Uhr meldete der ACL, dass die Unfallstelle geräumt sei.

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne Richtung Croix de Gasperich zwischen Kirchberg und Hamm

Stau, Unfallstelle geräumt #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) April 29, 2021

Unfall, Überholstreifen blockiert, Stau, Verkehrsbehinderung #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) April 29, 2021

