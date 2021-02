Schifflinger Grundschüler unter Quarantäne

Für die ersten und zweiten Klassen der Albert-Wingert-Schule in Schifflingen ist der Schulbetrieb am Mittwoch abrupt eingestellt worden. «Die Entscheidung wurde am Dienstagabend aufgrund einer außergewöhnlichen Situation in drei Klassen getroffen», sagte Bürgermeister Paul Weimerskirch (CSV) auf Nachfrage von L'essentiel. Die betroffenen Klassen wurden unter Quarantäne gestellt.

Insgesamt seien «gut dreißig Schüler positiv auf Covid-19 getestet, wobei wir wissen, dass andere nicht getestet wurden», sagt Weimerskirch. Die Situation habe sich demnach seit vergangenem Freitag «ungünstig entwickelt, bis sie am Dienstagabend als sehr ernst eingestuft wurde».

Das Gesundheitsamt traf demnach die Entscheidung, die Klassen des zweiten Zyklus zu schließen. Die betroffenen Eltern «können eine Familienzeit in Anspruch nehmen, um sich um ihre Kinder zu kümmern», sagt Paul Weimerskirch.

(jg/L'essentiel)